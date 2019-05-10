Суд признал незаконными выступления Луценко в Раде: жена генпрокурора негодует

Ирина Луценко, по мнению судей, использовала трибуну Рады в интересах президента / Уніан

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению слова для выступления на заседаниях согласительного совета народному депутату и представителю президента Ирине Луценко.

"Учитывая правовую природу полномочий как народного депутата Украины, так и представителя ПУ в ВРУ, указанные полномочия являются взаимодополняющими, поскольку они направлены на обеспечение представительства украинского народа", - возразила Луценко в Facebook.

Супруга генпрокурора добавила, что работа согласительного совета должна организовываться таким образом, чтобы результативно разработать повестку дня парламента. Она подчеркнула, что в регламенте Рады отсутствуют ограничения по предоставлению спикером слова для выступления.

"Конституционный Суд Украины в своем Постановлении от 27.06.2000 № 2-уп/2000 сделал вывод о том, что суд не вправе вмешиваться в политические и внутриорганизационные вопросы деятельности Верховной Рады Украины", - отметила Луценко.

Как известно,п редставитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко регулярно выступает на заседаниях согласительного совета руководителей фракций и групп, популяризируя законодательные инициативы главы государства и лоббируя его интересы.

Напомним, Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и сказал: "Б*я... извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста. Спасибо!".

Позже генпрокурор Юрий Луценко попытался "обелить" свою жену — народного депутата Ирину Луценко, которая во время выступления в Верховной Раде перепутала тему обсуждения и выругалась в микрофон.