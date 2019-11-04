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Внезапно уехавший из Украины Бабченко рассказал, когда вернется

4 ноября 2019, 08:16

Аркадий Бабченко уехал в Израиль, но по-прежнему называет Украину "своей страной".

Бабченко
Аркадий Бабченко уехал из Украины / УНИАН

Российский журналист Аркадий Бабченко, который внезапно выехал из Украины, рассказал, когда вернется. Отвечая на вопрос под своим постом в Facebook, Бабченко отметил, что это произойдет, когда "станет жарко".

"Как будет жарко – так и вернусь. Куда ж без меня-то", – написал Бабченко.

При этом журналист уточнил, что, если бы имел возможность, то не уехал бы из Украины.

Как стало известно, Бабченко уехал в Израиль, но по-прежнему называет Украину "своей страной".

Как сообщал Главред, Аркадий Бабченко, комментируя свой побег из Украины, говорил, что обещал уехать еще полгода назад, после президентских выборов.

"Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю".  Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - отметил Бабченко в своем телеграм-канале.

Напомним, 29 мая 2018 года в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

Израиль побег Аркадий Бабченко новости Украины
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