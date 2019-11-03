"Обрюзшая попрошайка, столько свиной крови перевели": "мерзость" Бабченко сдрыснул из Украины

Бабченко свалил из Украины / УНИАН

Российский журналист Аркадий Бабченко, которого убили и воскресили в прошлом году в Киеве, сбежал из Украины.

"Бабченко свалил из Украины. Не прощаясь. Хоть бы спасибо сказал тем тупорылым лохам, что его содержали своими донатами. Сорокалетняя обрюзшая попрошайка отправилась просить посидеть на шеях европейских налогоплательщиков. Забавно будет понаблюдать - свалил из страны, признанной безопасной, не имея в ней уголовного преследования. Что ж это чучело выдумало втереть в Европе", - сообщил в своем Телеграм-канале Анатолий Шарий.

При этом по словам журналиста Дмитрий Киселева, Бабченко сейчас то ли в Финляндии, то ли в Эстонии, о чем он сообщил в комментарии на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, в соцетях граждане пишут, что Бабченко свалил, так как мало "денег донатили".

"Мало донатили. Останнім часом він у фб дуже жалівся що мало грошей йому читачі кидають на рахунки втому числі і на Яндекс гроші і сбербанк россії. Ось і вирішив покинути невдячних українців і вже прибалтів вчити як треба правильно жити", - убежден Дмитрий Рисков.

"Добре б було, щоб при виїзді ще б стусана отримав. Він в Україні не потрібен", - добавил Владимир Иващенко.

"Через три часа выясниться что это толлинг от Бобченко, и вы сделали ему дополнительную рекламу. Не обращаете на него внимания - нету его - и х.. с ним", - убежден Олег Фондей.

"Да он вернётся. Где ещё этот клоун будет стричь купоны за нихрена", - считает Алина Семенова.

"Лишь бы эта субстанция в России не всплыла", - высказался некий пользователь Сети.

"Уж и забыли упыря. Но разве дадут мерзости почить в бозе? Не... С именем их снова в ленты", - сказал Антон Фадеев.

"И куда эта мразь сдриснула?", - спросил некий пользователь Сети под ником ИронСозер.

"Столько священной, для каждого какла, свининой крови на него перевели. Неблагодарный", - добавил Дмитрий Ларин.

Читайте также"Хоть какая-то радость": Бабченко поглумился над смертью ДоренкоНапомним, 29 мая 2018 года в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.