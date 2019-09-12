СБУ "серьезно нагрелось" при обыске у организатора "убийства" Бабченко – адвокат

12 сентября 2019, 09:08

Речь идет о сумме в 170 тысяч долларов, подчеркнул Валентин Рыбин.

Борис Герман
Борис Герман в зале суда / УНИАН

Адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что при обыске у Бориса Германа, осужденного за организацию попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, Служба безопасности Украины "серьезно нагрелась".

Речь идет о сумме в 170 тысяч долларов, рассказал адвокат во время интервью на канале zik.

Рыбин подчеркнул, что эта сумма не была внесена в протокол и в конечном итоге ее так и не удалось вернуть.

"У него дома при обыске пропала серьезная, внушительная цифра денежных знаков. Речь идет о 170 тысяч долларов. Эту цифру не удалось вернуть, она не была внесена в протокол. Там были очень серьезные моменты, переговоры и неприятности", - добавил Рыбин.

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Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

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СБУ Аркадий Бабченко Борис Герман
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