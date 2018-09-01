Глава СБУ рассказал, какой срок "впаяли" организатору "убийства" Аркадия Бабченко

Василий Грицак / УНИАН

Голосеевский районный суд столицы Украины приговорил к 4,5 годам тюремного заключения коммерсанта Бориса Германа, обвинявшегося в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционера, журналиста и блогера Аркадия Бабченко.

Соответствующую информацию в субботу, 1 сентября, озвучил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. "30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы", − цитирует руководителя украинской спецслужбы новостное агентство "Интерфакс-Украина".

Грицак также уточнил, что приговор вступит в силу через месяц и рассказал, что Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться", − подытожил глава СБУ.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства. После нескольких месяцев, Бабченко внезапно был обнаружен в одном из немецких аэропортов. Также стало известно, что Следственный комитет РФ до сих пор не закрыл дело по поводу его убийства.