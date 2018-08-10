Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко

So slow, или почему СК РФ все еще расследует "убийство Бабченко"? / sledcom.ru

Следственный комитет России имеет очень позднее зажигание; так, недавно бывшее место работы Аркадия Бабченко - «Новая газета», получила запрос СКР по поводу уголовного дела об убийстве Бабченко в Украине, которое, напомним, оказалось инсценированным.

Следствие попросило «Новую газету», где в прошлом работал Бабченко, предоставить его характеристику и копию личного дела. Издание опубликовало копию запроса СКР на своем сайте.

В запросе напоминается, что дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) было возбуждено 29 мая (в тот же день было объявлено, что Бабченко убит). Обращение датировано 1 августа, возле подписи от руки написана другая дата — 10 августа.

Читайте также"Моя жизнь в очередной раз сломана": Бабченко рассказал, как он живет после спецоперацииВ пресс-службе Следственного комитета на звонки журналистов не ответили.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Сообщалось, что журналист получил три слепых ранения — пули остались в его теле, могли попасть в легкие и сердце. На месте убийства полиция обнаружила три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Однако 30 мая на пресс-конфереции которую дал глава СБУ Василий Грицак, выяснилось, что спецслужбисты инсценировали преступление и предъявил общественности живого и невредимого Бабченко.