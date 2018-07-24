Жена Бабченко в деталях рассказала, как инсценировалось покушение на него

Ольга, жена журналиста, блогера и политэмигранта из России Аркадия Бабченко, подробно рассказала о том, как инсценировалось сотрудниками СБУ покушение российских киллеров на его жизнь.

Как сказала женщина, ее охватил "ужасающий страх" − в тот момент, когда Бабченко рассказал, что заказано его убийство. "Я спросила: "Что будем делать"? Аркадий, не задумываясь, ответил, что принял решение: "Будем ловить гадов". Вот так и сказал: "Я хочу их поймать", — цитирует Ольгу Бабченко "Русская служба Би-би-си".

Далее, женщина просила сотрудников СБУ обойтись без инсценировки покушения мужа ради выявления заказчиков. "Конечно, это безумие. Конечно, меньше всего мы хотели бы этого в своей жизни, хотелось этого избежать всеми возможными способами. Но вариантов не было никаких", − сказала она.

Затем Аркадия и Ольгу Бабченко познакомили с ветераном АТО Алексеем Цымбалюком. По информацию СБУ, именно его нанял коммерсант Борис Герман в качестве киллера. "Я беспокоилась о том, как он потом будет объяснять своим заказчикам, почему Аркадий жив. Конечно, я переживала. А вдруг его убьют? А вдруг с ним что-то случится?" — рассказала женщина.

29 мая, в день инсценировки, Цымбалюк, придя ради "убийства" Бабченко, не удержался от шутки и пожелал супругам "доброго здоровьица" "Нервы были на пределе: мы понимали, что все, процесс не остановить. Он разрядил обстановку, дал нам две минутки передохнуть. Он с юмором", — подытожила Ольга Бабченко.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Сообщалось, что журналист получил три слепых ранения — пули остались в его теле, могли попасть в легкие и сердце. На месте убийства полиция обнаружила три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Однако 30 мая на пресс-конфереции которую дал глава СБУ Василий Грицак, выяснилось, что спецслужбисты инсценировали преступление и предъявил общественности живого и невредимого Бабченко.