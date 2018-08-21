Подозреваемый в организации убийства Бабченко признал вину - СМИ

Борис Герман / УНИАН

Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на российского оппозиционного журналиста и блогера Аркадия Бабченко, признался в совершении преступления и согласился на сделку со следствием.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные информированные источники.

Также известно, что адвокат Германа Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, заявил о подписанном им обязательством о неразглашении информации.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства. После нескольких месяцев, Бабченко внезапно был обнаружен в одном из немецких аэропортов.