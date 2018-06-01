"Сотрудник фонда Путина". СМИ рассказали о кураторе покушения на Бабченко

По словам Бориса Германа, арестованного за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, куратором преступления был Вячеслав Пивоварник, который "в частном фонде Путина отвечает за Украину и теракты".

"Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве, и в процессе общения с ним выяснилось, что он занимается в фонде Путина организацией беспорядков в Украине. Этот факт был сообщен руководству контрразведки", — сказал на суде Герман, пишет "Интерфакс-Украина".

"Вячеслав Пивоварник в частном фонде Путина отвечает за Украину и теракты. Я его знал, еще когда жил в Украине. Контакт в Кремле – Пивоварник", — сказал Герман, которого цитирует "Громадське".

В системе "СПАРК-Интерфакс" есть данные только об одном человеке с таким именем — Вячеславе Александровиче Пивоварнике, пишет The Bell. Человек с такими ФИО управлял или владел долями в пяти украинских компаниях, среди которых — 50% ООО "Общественная служба безопасности Украины", вторым соучредителем которого выступает Сергей Еремеевич Деев. Полный тезка последнего фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

По данным СПАРК, этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда "Россияне" и "Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины".

В соцсети "Одноклассники" есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Там указано, что он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника — Борис Герман.

На сайте Seminars.management.com.ua указано, что Пивоварник — управляющий партнер компании Talentkapital. ООО "Теленткапитал" есть в числе основанных Пивоварником в СПАРК. Судя со страницы компании в Twitter, в 2009-2010 годах она занималась бизнес-тренингами в Киеве. Там также указан профиль Пивоварника в LinkedIn, однако он уже удален. Также удален профиль Пивоварника и в "ВКонтакте", однако в кэше агрегаторов данных из соцсетей указано, что последним местом проживания в аккаунте был указан Санкт-Петербург.

В течение 2012-2016 годов Вячеслав Пивоварник, по данным СПАРК, также был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина". Владельцем этого ООО значится иностранная компания "Енерви трейд сервисиз ЛТД". В реестре британских компаний есть компания NRV Trade Services LTD., директором которой указан Борис Герман.

"Рускон-Украина" — СП с российским оператором контейнерных перевозок "Рускон", говорится в новости на сайте последнего. В контактах там указано электронную почту s.pyvovarnyk@ruscon-ukraine.com.ua. Владелец "Рускона" — бизнесмен, бывший депутат Госдумы России Сергей Шишкарев. РБК называл его соратником, а издание The Insider — "близким другом" экс-вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.