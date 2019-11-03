"Пи*дливый лудоман, на Абрамсе приеду": Бабченко объяснил, почему сбежал из Украины

Бабченко рассказал, почему свалил из Украины / Фото: Reuters

"Воскресший из мертвых" в прошлом году российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал свой побег из Украины.

По его словам, он обещал свалить еще полгода назад, после президентских выборов.

"Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал", - отметил Бабченко в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что он не "какой-то там пи*дливый лудоман".

"Я к вам еще и на "Абрамсе" приеду, это я тоже обещаю. Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал", - высказался он.

Более того, Бабченко поблагодарил журналиста Евгения Киселева за то, что тот не выдал его тайну и не раскрыл, где он сейчас обитает.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил он.

Читайте такжеСБУ "серьезно нагрелось" при обыске у организатора "убийства" Бабченко – адвокатНапомним, ранее сообщалось, российский журналист Аркадий Бабченко сбежал из Украины.

"Бабченко свалил из Украины. Не прощаясь. Хоть бы спасибо сказал тем тупорылым лохам, что его содержали своими донатами. Сорокалетняя обрюзшая попрошайка отправилась просить посидеть на шеях европейских налогоплательщиков. Забавно будет понаблюдать - свалил из страны, признанной безопасной, не имея в ней уголовного преследования. Что ж это чучело выдумало втереть в Европе", - сообщил в своем Телеграм-канале Анатолий Шарий.

Также напомним, 29 мая 2018 года в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей киевской квартиры тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что он остался жив, а вся шумиха по поводу его убийства была частью спецоперации.