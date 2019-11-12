В Конгрессе слили, как Трамп подыгрывал России во время Керченского инцидента / Фото Reuters

Американский лидер Дональд Трамп запрещал публиковать любые заявления по ситуации в Керченском проливе.

"Наши европейские коллеги и остальные сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. (...) Но в тот вечер я отправил сообщение послу Волкеру, что президент поставил эмбарго на любые заявления (на эту тему — Ред.)", — сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом.

По его словам, "не было никакого заявления от Белого дома". Во всяком случае ему о таких заявлениях не известно.

Читайте такжеУ Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия УкраинеВместо Трампа ситуацию в итоге прокомментировали госсекретарь США Майк Помпео и экс-постпред США при ООН Ники Хейли, отмечает Капитал. И сделали они это лишь на следующий день.

Андерсон предположил, что Трамп просто ждал, когда получит об инциденте больше информации.

"Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах. (...) Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев и что Порошенко сделал это специально, чтобы заручиться поддержкой Запада", — пояснил Андерсон.

Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.

Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.