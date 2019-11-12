В Конгрессе слили, как Трамп подыгрывал России во время Керченского инцидента

Вместо Трампа ситуацию в итоге прокомментировали Майк Помпео и Ники Хейли.
Американский лидер Дональд Трамп запрещал публиковать любые заявления по ситуации в Керченском проливе.
"Наши европейские коллеги и остальные сделали заявления, и мы пытались убедиться, что у нас тоже есть заявление. (...) Но в тот вечер я отправил сообщение послу Волкеру, что президент поставил эмбарго на любые заявления (на эту тему — Ред.)", — сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон в своих показаниях перед Конгрессом.
По его словам, "не было никакого заявления от Белого дома". Во всяком случае ему о таких заявлениях не известно.
Читайте такжеУ Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия УкраинеВместо Трампа ситуацию в итоге прокомментировали госсекретарь США Майк Помпео и экс-постпред США при ООН Ники Хейли, отмечает Капитал. И сделали они это лишь на следующий день.
Андерсон предположил, что Трамп просто ждал, когда получит об инциденте больше информации.
"Это была очень сложная ситуация. Не было точного понимания, что суда находились в международных водах. (...) Российская сторона утверждала, что это была провокация со стороны украинцев и что Порошенко сделал это специально, чтобы заручиться поддержкой Запада", — пояснил Андерсон.
Напомним, на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом для начала процедуры импичмента главы США. Главред сделал полный перевод документа.
Спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского подтверждает необходимость запущенной накануне процедуры импичмента.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
7 сентября 2019 адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.