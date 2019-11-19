В Госдепе США рассказали, кто приказал заморозить помощь Украине

Дэвид Хейл дал показания комитетам Конгресса США.
Приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.
Как заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа, вопрос Украины обсуждался на встрече заместителей начальников всех ведомств, которые занимаются международными делами.
Хейл подчеркнул, что представители всех ведомств, кроме административно-бюджетного управления, высказались за возобновление помощи.
"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни заморозить помощь", — добавил заместитель госсекретаря.
Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуНапомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".
Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.