В Госдепе США рассказали, кто приказал заморозить помощь Украине

Дональд Трамп / Reuters

Приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.

Как заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл во время дачи показаний комитетам Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте Трампа, вопрос Украины обсуждался на встрече заместителей начальников всех ведомств, которые занимаются международными делами.

Хейл подчеркнул, что представители всех ведомств, кроме административно-бюджетного управления, высказались за возобновление помощи.

"Административно-бюджетное управление, когда их спросили, сообщило, что они получили указание от президента и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни заморозить помощь", — добавил заместитель госсекретаря.

Читайте такжеОказалось, что Трамп "срать хотел" на УкраинуНапомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.