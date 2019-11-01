Публикации мало: Трамп решил зачитать стенограмму разговора с Зеленским

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

В США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

В интервью The Washington Examiner президент США подчеркнул, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента и назвал проводимое расследование "жульничеством и обманом".

Читайте такжеИз разговора Трампа и Зеленского вырезали важные фразы - New York Times"Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого", - сказал президент США о предыдущих американских лидерах, в отношении которых была инициирована процедура импичмента.

Трамп добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией: "Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию".

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Напомним, 25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы Белого дома. Дональда Трампа обвиняют в том, что он склонял своего украинского коллегу открыть дело в отношении сына своего возможного конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. Сам Байден-старший публично открестился от скандала с сыном Хантером и Burisma в Украине.