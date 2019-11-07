В ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Встреча Владимира Зеленского и Дональдом Трампом / Reuters

В Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Законодательством Украины не предусмотрен порядок обнародования стенограмм телефонных бесед президента Украины с иностранными лидерами, ознакомление с их содержанием лиц, которые не были участниками соответствующего мероприятия", - говорится в ответе ОП на информационный запрос Українських Новин.

Вместе с тем агентство подчеркивает, что законы Об информации и О доступе к публичной информации, на которые в своем ответе ссылается ОП, утверждают, что вся задокументированная информация является публичной, кроме той, доступ к которой ограничен в предусмотренном Законом порядке.

/ ukranews.com

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Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".