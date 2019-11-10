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Военную помощь Украине разморозил не Трамп, а Госдеп – Bloomberg

10 ноября 2019, 00:21

Источники утверждают, что у главы Белого дома не было таких полномочий.

Госдеп
Госдеп разморозил помощь Украине раньше, чем Трамп / Фото: Reuters

Государственный департамент США разблокировал военную помощь Украине гораздо ранее, нежели такую инициативу проявил президент Дональд Трамп.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников, секретный меморандум был направлен госсекретарю США Майку Помпео.

Юристы Госдепа обосновали, что США имеет право тратить бюджетные средства на военную помощь Украине, независимо от решения главы государства. Как уточнялось в документе, процесс может начаться с 7 сентября.

Чиновники высказывали опасение, что такое решение может спровоцировать конфликт с руководителем аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, как утверждают свидетели в деле об импичменте Трампа, был инициатором заморозки помощи Украине.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую датуПо данным источников, о необходимости начала финансирования 9 сентября сообщил Госдепу советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Не сообщается, было ли причиной его заявления распоряжение президента США. Однако известно, что 10 сентября Трамп принял решение уволить Болтона, сославшись на разногласия.

В административно-бюджетном управлении Белого дома заверили, что Болтон не мог осуществлять подобных поступков, поскольку не имел на это полномочий. Трамп же утверждал, что принял решение о размораживании помощи Украине 11 сентября.

Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп Джон Болтон новости США новости Украины и мира
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