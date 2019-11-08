Трамп требовал от Зеленского расследования против Бадена и Клинтон - New York Times

Трамп хотел видеть Клинтон фигурантом уголовного производства / Reuters

Заместитель помощника Госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел Джордж Кент, который курирует украинский вопрос, рассказал следования в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, что его ранее тревожили требования главы Белого дома к Владимиру Зеленскому.

В интервью New York Times он заявил, что Киев должен был "инициировать политически мотивированные преследования".

По словам Кента, усилия американского президента и его личного адвоката Руди Джулиани являются "вредными для верховенства закона", а также для исторически сформировавшейся внешней политики США.

"Существует нерешенная проблема, которая касается людей на высоких должностях в таких странах, использующих выборочное и политически мотивированное преследование, чтобы подавить своих оппонентов. Это плохо для верховенства закона не зависимо от того, в какой стране это происходит", - сказал Кент.

Чиновник утверждает, что записывал свои подозрения в личный дневник еще задолго до того, как ситуация с телефонным разговором между Трампом и Зеленским стала резонансной. По утверждению Кента, требования американского лидера к украинскому коллеге были политически мотивированными. Он слышал, что Трамп хотел увидеть фамилию Клинтон среди фигурантов уголовных дел.

Кент уточнил, что ему также давно было известно о разговоре между Трампом и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, состоявшемся в сентябре текущего года. Тогда президент США открыто заявлял, что Зеленский должен начать расследование против Байдена и его сына, а также против демократов, которые вступили в сговор с украинскими коллегами в 2016 году по время президентской кампании Клинтон.