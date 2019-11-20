В США "потеряли" часть военной помощи Украине - СМИ

Финансовая помощь / argumentua.com

Украина получила не все деньги, которые выделило правительство США. Так, из 400 миллионов долларов военной помощи до Киева не дошло более 35 миллионов.

По данным газеты Los Angeles Times, средства должны были пойти на покупку вооружений, средств связи и оснащение боевых кораблей ВМС Украины. Отмечается, что члены Конгресса США потребовали от Минобороны объяснений, куда исчезли выделенные Украине деньги при том, что финансовый год завершился 30 сентября.

Кроме того, спикер Пентагона Карла Глисон заявил, что Украине должны еще перевести почти 36 миллионов долларов. При этом причину, по которой сложилась такая ситуация, она не назвала, но заверила, что Киев получит эти средства "в течение следующих нескольких недель".

Напомним, что ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.