"На 100%": в Минобороны рассчитывают на увеличение военной помощи от США

Андрей Загороднюк / Фото: УНИАН

Украина рассчитывает на увеличение военной помощи от США. По словам министра бороны Андрея Загороднюка, это должно произойти уже в следующем году.

Так, в 2020 году планируется выделение 391 миллиона долларов. Отмечается, что эти деньги пойдут на покупку ракет Javelin.

"Как в правительстве, так и в Конгрессе существует общее мнение, что ее (военную помощь - ред.) следует наращивать. Мы чувствуем поддержку, и она есть. Это на 100 процентов", - рассказал Загороднюк в интервью Reuters.

При этом он указал, что военная помощь США демонстрирует поддержку Украины от международного сообщества.

"Это не просто деньги и не оборудование. Речь также идет о демонстрации поддержки со стороны международного сообщества Украине. И это на самом деле, вероятно, имеет для населения еще большее значение, чем само оборудование", - подытожил глава Миноброны.

Напомним, что ранее Государственный департамент США разблокировал военную помощь Украине гораздо ранее, нежели такую инициативу проявил президент Дональд Трамп.