Зеленскому угрожали заморозить военную помощь США для Украины - New York Times

Джозеф Байден / Reuters

Бизнесмен Лев Парнас предупреждал окружение Владимира Зеленского о возможной заморозке военной помощи Украине еще перед инаугурацией шестого президента Украины. Данная ситуация якобы сложилась из-за требования провести расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

По данным The New York Times, в Киеве в мае состоялась встреча с участием Парнаса, его бизнес-партнера Игоря Фрумана и одного из лидеров избирательного штаба Зеленского Сергея Шефира.

Адвокат Парнаса заявил, что личный адвокат президента США Рудольф Джулиани якобы передал указания относительно заморозки помощи. В свою очередь, Парнас был уверен, что Джулиани действует по инструкции американского лидера Дональда Трампа.

При этом сам Джулиани опроверг данную информацию. По словам адвоката Трампа, он не уполномочивал никого на подобные действия. Кроме того, адвокат Фрумана отрицает, что во время встречи затрагивался вопрос военной помощи. Эту же информацию подтвердил и Шефир.

Напомним, в США не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму разговора с Зеленским: "Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать".

Между тем в Офисе президента Украины отказались опубликовывать стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.