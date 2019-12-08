В Пентагоне обнадежили Украину новым траншем военной помощи на $250 млн

Со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины / lifedon.com.ua

Министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют и Украина решает вопрос коррупции ", - подчеркнул он на встрече с военными чиновниками.

В то же время он отверг предположение о том, что вопрос импичмента Дональду Трампу влияет на этот процесс, передает Голос Америки.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - отметил глава Пентагона.

Эспер напомнил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летальной оружия Украина, основываясь на трех вещах: "Первое. Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе. Достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. Третье. Наши союзники в регионе также оказывают поддержку Украине в вопросе безопасности. Ответ на все три вопроса была "да", и мы поддержали предоставление такой помощи".

Напомним, ранее у Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия Украине.