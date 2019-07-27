"Препятствий нет": в США оценили перспективы новых поставок вооружения Украине

27 июля 2019, 13:56

Администрация Дональда Трампа сняла запрет ограничения на поставки оборонительного вооружения Украине, напомнил Курт Волкер.

Джавелин
США уже поставили Украине комплексы Джавелин / wikimedia.org

Оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения, заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

Согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался, подчеркнул он на пресс-конференции в Киеве.

При этом Волкер напомнил, что еще в 2017 году администрация Трампа сняла запрет ограничения на поставки оборонительного вооружения Украине, которой придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы.

"Сейчас больше нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения", - заявил Волкер.

Читайте такжеУкраине не "светит" стратегически значимая военная помощь от СШАТакже он сказал, что сейчас сотрудничество с Украиной в этом вопросе происходит на аналогичной основе, как и с другими близкими партнерами США.

"Мы также открыли возможность для Украины приобрести оборонительное вооружение, которое Украина хочет купить", - добавил Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США отметил, что в этом году Украина внесла изменения в собственное законодательство, которые теперь позволяют закупку иностранного военного оборудования.

"И следующие шаги в этом процессе - это прямое обсуждение между американским и украинским правительствами, между Пентагоном и Министерством обороны Украины о том, какие у Украины есть потребности, и какие в Соединенных Штатах есть соответствующие системы, чтобы удовлетворить эти потребности, и чтобы Украина имела возможность приобрести их", - добавил Волкер.

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В то же время, по его словам, этот вопрос находится "на нормальной траектории для таких процессов - оцениваются потребности, оценивается, что можно предложить".

Ранее сообщалось, что в США Сенат принял проект закона о бюджете страны на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м).

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США оружие Курт Волкер Украина
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