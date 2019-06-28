Летальное вооружение: Сенат США поддержал увеличение помощи Украине

Сенат США одобрил увеличение помощи Украине в сфере безопасности / facenews.ua

В США Сенат принял проект закона о Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м).

Из 300 млн долларов на помощь нашей стране 100 млн предлагают направить на летальные виды вооружения, говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

В посольстве подчеркнули, что принятый законопроект вступит в силу после согласования с нижней палатой Конгресса (Палата представителей) и подписания президентом Дональдом Трампом.

По его данным, в документе власти США предлагают расширить направления помощи в укреплении обороноспособности украинской армии путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет и систем, которые способствуют повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны.

Ранее сообщалось, что в США комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса утвердил проект закона относительно ассигнований Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год. В утвержденном документе предусмотрена помощь Украине в сумме более 445 млн долларов.

До этого стало известно, что Конгресс одобрил пакет законодательных актов, которым было предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине в 2019-м году до 700 млн долларов. В феврале 2019-го Дональд Трамп подписал пакет документов.