В Конгрессе США одобрили выделение Украине сотен миллионов

В Конгрессе США одобрили проект закона, который предусматривает выделение помощи Украине / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В США комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса утвердил проект закона относительно ассигнований Госдепартамента, зарубежных операций и смежных программ на 2020-й финансовый год.

В утвержденном документе предусмотрена помощь Украине в сумме более 445 млн долларов, говорится на странице в Facebook Посольства Украины в США.

По его данным, утвержденный законопроект вступит в силу послу того, как его одобрит полный состав Палаты представителей, Сенат, а также подпишет американский президент Дональд Трамп.

Проект закона относительно ассигнований определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства Штатов по международному развитию и причастных ведомств в сумме 445,7 млн долларов.

По данным посольства, планируется, что из этой суммы 115 млн долларов пойдут на предоставление украинскому государству помощи в сфере безопасности по программе Международное военное финансирование.

"...указанный документ запрещает направление средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины", — подчеркивается в сообщении.

Ранее в США Конгресс одобрил пакет законодательных актов, которым было предусмотрено увеличение финансовой помощи Украине в 2019-м году до 700 млн долларов. В феврале 2019-го Дональд Трамп подписал пакет документов.

Напомним, в декабре 2017 года президент США подписал оборонный бюджет Штатов на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии РФ.