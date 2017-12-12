Помощь Украине, сдерживание агрессии России. Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018-й

Во вторник, 12 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

В документе на оборонные нужды Штатов предусмотрены 700 млрд долларов, его одобрили обе палаты Конгресса, пишет "Голос Америки".

Бюджетом также предполагается поддержка европейской инициативы сдерживания РФ, продолжение усилий по подготовке сил безопасности восточноевропейских стран в рамках международных учений и оказание помощи странам Балтии с целью повышения их потенциала по "усмирению" агрессии со стороны РФ.

Напомним, уже экс-президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на потребности национальной обороны, в нем помощь Украине на безопасность была увеличена до 350 млн долларов.