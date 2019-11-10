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У Трампа назвали условие прекращения поставок летального оружия Украине

10 ноября 2019, 20:52

Администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине, подчеркнул Роберт О'Брайен.

Джавелин
США поставляют Украине комплексы Джавелин / wikimedia.org

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину.

Как подчеркнул он в эфире телеканала CBS, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта.

"Я не буду углубляться в теоретические рассуждения о том, что может произойти [между Москвой и Киевом]. Надеюсь, Россия и Украина поладят, и [между ними] будет что-то вроде мирного договора. Так что я не буду утверждать, что мы всегда будем делать это [поставлять оружие Украине]", — отметил американский чиновник.

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При этом О'Брайен напомнил, что администрация Дональда Трампа первая начала поставки летального оружия Украине.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина надеется в ближайшее время получить партию снайперских винтовок из Канады.

США летальное оружие Украина Роберт О'Брайен
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