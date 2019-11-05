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Канада обеспечит ВСУ снайперскими винтовками: в МИД раскрыли детали

5 ноября 2019, 11:05

Оформление документов на поставку оружия находится на завершающем этапе.

Канада
Украина ждет поставок снайперских винтовок из Канады

Украина надеется в ближайшее время получить партию снайперских винтовок из Канады, заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнёров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет на Украине", — подчеркнул он в интервью Укринформу.

По его словам, в рамках его недавнего визита в Канаду была обсуждена возможность создания специального механизма консультаций на уровне министров обороны, что позволит предметно говорить о потребностях армии Украины и передаче соответствующих запросов канадской стороне.

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"Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября", — добавил Боднар.

Напомним, ранее в США оценили перспективы новых поставок вооружения в Украину.

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