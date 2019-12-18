  1. Главная
  3. Мир

В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России

18 декабря 2019, 20:34

За проголосовали 17 сенаторов, 5 — не поддержали документ.

Санкции против России 2019 – в США дали добро на адские санкции
Санкции против России 2019 – в США дали добро на адские санкции / GettyImages

18 декабря комитет Сената США по иностранным делам дал добро на крупный пакет так называемых "адских санкций" против России.

За закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года проголосовали 17 сенаторов, не поддержали документ пятеро.

Теперь на очереди – одобрение Сената в целом, Палаты представителей. После чего санкции отправятся на подпись президенту США Дональду Трампу.

Среди прочего документ вводит ограничения против российского госдолга.

Адские санкции – Северный поток 2 и Турецкий поток 2

Читайте также"Рассмешили искандеры": о тихой истерике в России из-за "адских" санкцийДокумент вводит ограничения против компаний, работающих над укладкой трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Причем действовать санкции будут, даже если эти газопроводы заменят другими или изменят их названия.

Ранее в Кремле дерзнули из-за санкций США. Дмитрий Песков заверил, что строительство российского газопровода в обход Украины не остановить.

Адские санкции – российские олигархи

Предусматривается замораживание имущества и активов данных лиц на территории США.

Также среди ограничений предусматривается запрет на выдачу виз США и аннулирование действующих виз для сотрудников и совладельцев компаний, попавших под санкции. 

Адские санкции – космос

Как сообщалось, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") могут ударить по космическим проектам РФ.

Они призваны запретить поставки товаров двойного назначения в Россию. То есть речь идет о товарах, которые могут использоваться россиянами в космонавтике, энергетике, авиации и других областях.

Напомним, Меркель поведала, хватит ли результатов нормандского саммита для снятия санкций с РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, прокомментировала ситуацию с возможным снятием антироссийских санкций.

Россия санкции США санкции США санкции против России антироссийские санкции
Сейчас вы просматриваете новость «В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:46
Барселона - Реал: онлайн-трансляция Эль Класико
21:36
Социологи выяснили, сколько украинцев верит в Святого Николая и Деда Мороза
21:30
Сериал Відморожений: 9, 10, 11, 12 серия смотреть онлайн 18-12-2019 Видео
21:13
Ответ Варфоломею: Киево-Печерская лавра решила открыть приход в Канаде
21:08
ООН выставила России ультиматум по Крыму: что требуют
21:03
Диетолог объяснила, почему майонез лучше не заменять сметаной
20:34
В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России
20:14
"Великий человек": в "ДНР" уважили Сталина
20:12
В Днепре начали строить еврейский жилой центр площадью 12 тысяч квадратных метров
20:10
"Испания, сядь и поговори": перед матчем Барселона - Реал будет вывешен баннер каталонской организации
19:42
Барселона - Реал: возле стадиона проходят массовые протесты
19:37
Елизавета II ищет редактора для соцсетей: какую зарплату предлагают во дворце
19:18
"Массово мочить": Сеть негодует из-за разнесенного фанатами вагона электрички
19:13
Джошуа выбрал между Усиком и Пулевым
19:12
Что нужно сделать до Нового года 2020 – приметы для удачи и денег
19:00
Голос Країни 10: Monatik стал третьим судьей шоу в 2020 году Видео
18:53
"Вопиющие нарушение": Цемах пожаловался в ЕСПЧ на Украину и Нидерланды
18:44
Лунин дебютирует за Вальядолид в матче Кубка Испании
18:21
"Стремится к нулю": Коболев оценил шансы подписать контракт на транзит газа Видео
18:19
Джошуа зачитал фристайл после победы над Руисом Видео
18:15
СМИ узнали, когда Зеленский и Путин снова могут встретиться: названа дата
18:01
Убийство ребенка в центре Киева: экс-нардеп "слил" имя и фото организатора
17:51
"Историю с Зозулей я терпел годами": президент Райо Вальекано наехал на фанатов
17:28
Экс-нардеп Пашинский вышел из СИЗО: все подробности Видео
17:19
"Чемодан, вокзал, Latvia": под Кабмином портовики требуют отставки главы АМПУ Вецкаганса
17:18
Звезда Баварии играет в детской форме - курьез в Мюнхене
17:15
"Пристрелите меня": Собчак отличилась выходкой из-за голых фото в Instagram
17:10
Иван Дорн закончил карьеру - все подробности
17:04
"Невозможно жить": Зеленский высказался о повышении пенсий Видео
16:49
Легионер Динамо пропустил тренировку, сославшись на болезнь, а позже опубликовал видео из ночного клуба
16:39
Lostfilm заблокирован: почему не работает Лостфильм
16:36
Несколько раз перевернулся: в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП
16:33
"Клоун, что ты мне говоришь": Билецкий под Радой поскандалил с Арахамией - видео Видео
16:12
Футбольные фанаты разгромили поезд после матча Десна - Динамо
16:08
"Будет закончен": в Кремле дерзнули из-за санкций США
16:03
Сериал Відморожений стал первым в Украине, доступным незрячим людям
15:49
Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса
15:42
"Люди кричали": спасатель поделился жуткими подробностями пожара в колледже Одессы
15:42
Динамо - Александрия и другие результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
15:34
"Минерам" грозит усиленная ответственность: СМИ выяснили, о чем идет речь
15:16
Барселона - Реал: где смотреть и прогнозы на матч
15:09
"Отдалить Украину": в РФ возмутились из-за решения Кабмина о пересечении границы
15:08
Олег Майами и Макс Фадеев помирились - что сделал Фадеев
14:59
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: триумф в любви и переворот в отношениях
14:55
Умер художник, создавший льва Бонифация
14:53
Меркель поведала, хватит ли результатов нормандского саммита для снятия санкций с РФ
14:49
Эксперт рассказала, как защититься во время отдыха на горнолыжном курорте
14:45
"На эмоциях": отец Зеленского объяснил свои слова о биомассе
14:35
В Харькове расправились с памятником советскому писателю, опубликованы фото Фото
14:35
Imagine Dragons перестают существовать
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять