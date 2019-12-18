В Сенате США дали старт "санкциям из ада" против России

Санкции против России 2019 – в США дали добро на адские санкции / GettyImages

18 декабря комитет Сената США по иностранным делам дал добро на крупный пакет так называемых "адских санкций" против России.

За закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года проголосовали 17 сенаторов, не поддержали документ пятеро.

Теперь на очереди – одобрение Сената в целом, Палаты представителей. После чего санкции отправятся на подпись президенту США Дональду Трампу.

Среди прочего документ вводит ограничения против российского госдолга.

Адские санкции – Северный поток 2 и Турецкий поток 2

Читайте также"Рассмешили искандеры": о тихой истерике в России из-за "адских" санкцийДокумент вводит ограничения против компаний, работающих над укладкой трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Причем действовать санкции будут, даже если эти газопроводы заменят другими или изменят их названия.

Ранее в Кремле дерзнули из-за санкций США. Дмитрий Песков заверил, что строительство российского газопровода в обход Украины не остановить.

Адские санкции – российские олигархи

Предусматривается замораживание имущества и активов данных лиц на территории США.

Также среди ограничений предусматривается запрет на выдачу виз США и аннулирование действующих виз для сотрудников и совладельцев компаний, попавших под санкции.

Адские санкции – космос

Как сообщалось, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") могут ударить по космическим проектам РФ.

Они призваны запретить поставки товаров двойного назначения в Россию. То есть речь идет о товарах, которые могут использоваться россиянами в космонавтике, энергетике, авиации и других областях.

Напомним, Меркель поведала, хватит ли результатов нормандского саммита для снятия санкций с РФ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, прокомментировала ситуацию с возможным снятием антироссийских санкций.