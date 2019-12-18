"Будет закончен": в Кремле дерзнули из-за санкций США

Дмитрий Песков / УНИАН

В Кремле отреагировали на решение Сената США ввести санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заверил, что газопровод в обход Украины будет построен.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", цитирует ТАСС глашатая Путина.

При этом он снова заявил, что США нарушили международное право.

"Такие действия США являются непосредственным нарушением международного права... навязыванием европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - подытожил Песков.

Как ранее сообщал Главред, в Германии посоветовали США не лезть со своими интересами в спор между РФ и Украиной.