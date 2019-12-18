"Отойти в сторону": в Германии возмутились из-за санкций США против Северного потока-2

Северный поток-2 / Reuters

В Германии снова заступились за российский газопровод в обход Украины после того, как Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против Северного потока-2. Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии в немецком парламенте по энергетике Штеффен Котре посоветовал Вашингтону "отойти в сторону".

"Не хочу спекулировать о шансах заключить соглашение. Однако я вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку со стороны США в своих частично не ясных требованиях. Было бы необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону", - цитирует Котре РИА Новости.

При этом он отметил, что Российская Федерация ничем не обязана.

"Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита", – заявил немецкий политик.

Кроме того, он считает, что Киев поступает несправедливо, борясь с российским газопроводом, учитывая, что "Германия и Европа поддерживают Украину".

"Есть достаточно возможностей гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И Северный поток-2 вскоре будут введен в эксплуатацию", – подчеркнул Котре.

Как ранее сообщал Главред, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что переговоры о транзите газа продолжатся, если контракт не подпишут до конца текущего года.