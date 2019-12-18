В Нафтогазе назвали вероятную дату подписания договора о транзите газа

Андрей Коболев дал прогноз относительно подписания контракта на транзит газа / УНИАН

Если до конца 2019 года Украина и Россия не подпишут новый договор о транзите российского газа, дискуссия может продолжится в апреле-мае следующего года. Об этом заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

По его словам, вероятность того, что Киев и Москва не смогут договориться до конца года – по-прежнему большая.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - цитирует Коболева Интерфакс-Украина.

По его словам, в случае если американские санкции по Северному потоку-2 вступят в силу, то шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего значительно увеличатся.

Как известно, Сенат США поддержал санкции против Северного потока-2.

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Напомним, очередной раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина – Евросоюз – Россия на уровне министров запланирован на четверг, 19 декабря.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину.

16 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину.

Позже посол Евросоюза в России Маркус Едерер, объяснил, почему Европе необходим новый газовый договор между Украиной и Россией.