У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину

Транзит газа / Корреспондент

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину.

Он напомнил, что Владимир Путин "говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины".

"Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для Газпрома", — подчеркнул Песков в интервью на Первом канале.

Читайте такжеПутин обещает сохранить транзит газа через Украину

Напомним, ранее в Нафтогазе заявили о провале украинско-российских переговоров по газу. "Договорились продолжать договариваться", - кратко подытожил переговоры директор НАК Юрий Витренко.