У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину

Российская сторона готова продолжать транзитировать газ через территорию Украины, заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину.
Он напомнил, что Владимир Путин "говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины".
"Но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для Газпрома", — подчеркнул Песков в интервью на Первом канале.
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Напомним, ранее в Нафтогазе заявили о провале украинско-российских переговоров по газу. "Договорились продолжать договариваться", - кратко подытожил переговоры директор НАК Юрий Витренко.