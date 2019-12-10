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"Зеленский был жестче": Витренко рассказал подробности разговора с Путиным в Париже

10 декабря 2019, 19:02

Украина не боится обговаривать вопросы как выполнения решения Стокгольмского арбитража, так и транзита газа, отметил Витренко.

Юрий Витренко
Юрий Витренко раскрыл детали разговора с Путиным / 24 Канал

Во вторник, 10 декабря, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко назвал полезным обсуждение вопроса транзита газа напрямую с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках нормандского формата 9 декабря в Париже.

"Я должен отметить, что это было полезно. Хотя бы с той точки зрения, что, обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию", - высказался Витренко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Украина не боится обговаривать вопросы как выполнения решения Стокгольмского арбитража, так и транзита газа.

"У нас есть трехсторонний формат вместе с Еврокомиссией специально для обсуждения вопросов транзита газа", - объяснил Витренко.

Более того, по его мнению, заключению нового транзитного контракта с РФ по европейским правилам никак не мешают не только уже вынесенные решения Стокгольмского арбитража, но и новый арбитражный процесс, который начался в 2018 году и должен быть завершен в 2021 году.

Витренко добавил, что это никак не мешает российскому Газпрому заключить новый контракт на транзит с отделенным от Нафтогаза оператором газотранспортной системы Украины, то есть с отдельной компанией.

"Мы готовы обсуждать и другие варианты", - подчеркнул Витренко.

При этом Витренко подчеркнул, что они не могут поступиться интересами Украины.

Отметим, в комментариях у Витренко спросили, какие у него впечатления от переговоров.

"Напружено. Але Президент України був жорсткішим", - ответил Витренко.

Читайте такжеРФ может выплатить 3 млрд долларов долга газом – ВитренкоНапомним, ранее в Нафтогазе заявили о провале переговоров. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, а также их помощники, которые присутствовали на переговорах (от Украины министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директора НАК Нафтогаза Юрия Витренко, от России - глава Газпрома Алксей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак), не сумели прийти к каким-то существенным подвижкам в вопросах транзита российского газа через территорию Украины и выплаты 3 млрд долга по решению шведского суда.

"Договорились продолжать договариваться", - кратко подытожил переговоры директор НАК Юрий Витренко.

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