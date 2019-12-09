На встрече Зеленского с Путиным будет Витренко из Нафтогаза и министр - Офис президента

Владимир Зеленский / УНИАН

Во встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина 9 декабря в Париже от украинской стороны,с высокой долей вероятности, поучаствуют глава Минэнерго Алексей Оржель и исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Юрий Витренко.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - заявил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с российской стороны во встрече Зеленского с Путиным будут принимать участие глава корпорации Газпром Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак.