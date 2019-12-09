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Встреча Зеленского с Путиным: Геращенко вспомнила об иллюзиях Порошенко и Ющенко

9 декабря 2019, 12:49

Все украинские президенты верили, что они смогут договориться с Путиным, отметила нардеп.

Геращенко Ир
Геращенко вспомнила об иллюзиях всех украинских президентов / "Униан"

Верная соратница бывшего президента Украины Петра Порошенко, народный депутат от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко, которая ранее отвесила комплимент Владимиру Зеленскому, 9 декабря перед нормандскими переговорами в Париже вспомнила о том, что Владимиру Путину верить нельзя и что он не любит Украину.

"И Ющенко, и Порошенко до своего президентства знали Путина и общались с ним на разных должностях - в качестве премьера, министра. Они, в принципе, не имели иллюзий, но все же пытались сделать перезагрузку отношений.

Все украинские президенты верили, что они смогут договориться с Путиным. Что ВВП просто не любил преемников, а они смогут применить свой дипломатический, политический талант, опыт работы в экономической или банковской сфере, в бизнесе или международке и перезагрузить отношения, сделать их прагматичными и равными. Иллюзии таяли на первых встречах", - высказалась Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

При этом депутат отметила, что "Путин не любит не украинских президентов, а Украину".

"Вернее, он ее ненавидит. И считает распад СССР собственной трагедией. А собственной исторической миссией - собрать докупить нью СССР, который без Украины не клеится", - высказалась она.

Также Геращенко подчеркнула, что именно поэтому "каждый украинский президент должен верить в Украину".

"И категорически не верить Путину. Ни одному его слову. Можно смотреть ему в глаза, главное- не заглядывать. Я верю в Украину. И это делает меня оптимистом, потому что никто в мире не может заставить нас отречься Украины, если мы сами на это не согласны", - резюмировала депутат.

Читайте такжеАудиенция Зеленского с Путиным в Париже: глава Кремля будет не одинНапомним, встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет запланирована в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции.

Встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии продлится два с половиной часа.

При этом отдельные встречи Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

Личная встреча Зеленского и Путина должна состояться в 21:40.

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