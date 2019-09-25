"Она и на колени встанет": "не продажная" Геращенко отвесила комплимент Зеленскому

Ирина Геращенко отвесила комплимент Зеленскому / tsn.ua

Верная соратница бывшего президента Украины Петра Пороешнко, Ирина Геращенко, которая ранее сравнила слуг народа с "зелеными человечками" в Крыму, внезапно расхвалила выступление президента Владимира Зеленского на открытыи 74 сессии Генассамблеи ООН и назвала его достойным.

"Назвал РФ тем, кем он является - агрессором, правильные акценты по Донбассу, вспомнил Василия Слипака", - заявила Геращенко по всеуслышание на своей странице в Facebook.

При этом Геращенко уточнила, что "ей не хватило позиции по миротворцам".

"Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - добавила нардеп.

Также Геращенко вспомнила, как когда-то в Минске боевики бросили ей окровавленный паспорт Василия Слипака.

"Тогда у меня перехватило горло. Сегодня пассаж о Слипаке был правильным. Мир должен знать, какую высокую цену платит Украина за мир и какими лучшими сынами и дочерями жертвует ради суверенитета", - резюмировала нардеп.

Также Геращенко в комментариях под своим сообщением кому-то подчеркнула: "Але люби, Боже, правду. Виступ правильний".

Отметим, в соцсетях сообщение Геращенко вызвало настоящий переполох.

Так, Анатолий Шарий убежден, что это успех.

"Это успех, Владимир. Вот она в следующий раз за вас и проголосует", - сказал Шарий.

"Да она и на колени встанет перед, Владимиром порошенко? Ой, нет. Перед петром Зеленским", - добавил Анатолий Шапиро.

"Какой же это хороший, не продажный, человек принципа Геращенко... Вот просто по больше бы таких! Такие при любой власти не пропадут", - высказался Серьга Межа.

"Мнение этой дамы меня не интересует. Пусть засунет своё одобрение куда подальше. Еще свежи воспоминания о её высказываниях в адрес Зеленского. Пусть не воняет..", - отметила Лана Быстрякова.

Читайте также"Маша с Уралмаша": Геращенко сбила гонор Захаровой, вступившись за ЗеленскогоНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, во время выступления в Нью-Йорке в рамках очередной Генассамблеи ООН, показал пулю, которой был убит в зоне военного конфликта на Донбассе доброволец и известный оперный певец Василий Слипак.

"12,7 миллиметра. Это не просто калибр, который остановил его карьеру. Он остановил его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, на нашей планете это стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль миллионы. Добро пожаловать в 21 век. Возраст возможностей. Где вместо возможности быть услышанным, есть возможность быть убитым", - подчеркнул глава Украины.