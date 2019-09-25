"10 долларов - цена жизни": Зеленский выступил в ООН и показал убившую Василия Слипака пулю

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, во время выступления в Нью-Йорке в рамках очередной Генассамблеи ООН, показал пулю, которой был убит в зоне военного конфликта на Донбассе доброволец и известный оперный певец Василий Слипак.

"12,7 миллиметра. Это не просто калибр, который остановил его карьеру. Он остановил его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, на нашей планете это стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль миллионы. Добро пожаловать в 21 век. Возраст возможностей. Где вместо возможности быть услышанным, есть возможность быть убитым", - подчеркнул глава Украины.

Президент также добавил, что Василий Слипак, имея статус одного из лучших бас-баритонов и контртеноров мира, пошел защищать Украины от российской агрессии на Донбассе.

Кроме того, Зеленский напомнил о 13 тысячах людей, погибших за время военного конфликта на востоке Украины и обратился к лидерам стран мира

"Больше нет чужой войны. Никто из вас не может себя чувствовать в безопасности, когда идет война в Украине, идет война в Европе. И фатальным может быть мнение, что вас это все не касается, вас это все не коснется", - подытожил президент Украины.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, о чем говорили на Генассамблее ООН Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров.