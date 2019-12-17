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Газовые переговоры Украины и России: в Еврокомиссии назвали дату очередного раунда

17 декабря 2019, 12:32

Украина, Евросоюз и Россия предпримут еще одну попытку договориться в четверг, 19 декабря.

Еврокомиссия
Газовые переговоры на уровне министров состоятся 19 декабря / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина – Евросоюз – Россия на уровне министров запланирован на четверг, 19 декабря. Об этом сообщил бывший замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович. 

"С нетерпением ждем следующего раунда газовых переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал Шефчович  в Twitter.

Скриншот
Скриншот / twitter.com/MarosSefcovic

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Напомним, 15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину. 

16 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину.

Тем временем в НАК Нафтогаз Украины заявили, что на данный момент нет договоренностей с Газпромом по поводу транзита российского газа в Европу через территорию Украины после конца 2019-го.

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