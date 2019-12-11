Газовые переговоры Украины и России: названа дата очередного раунда - СМИ

Названа дата очередных газовых переговором Украины и России / Корреспондент

В пятницу, 13 декабря, пройдет очередной этап российско-украинских переговоров по газу после провала в Париже.

По информации, двусторонняя встреча, как и в прошлый раз, состоится в Вене, передает УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В то же время состав делегаций с обеих сторон пока неизвестен.

Отметим, 28 ноября в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы Газпрома Алексея Миллера и руководителей Нафтогаза.

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - сообщили тогда в пресс-службе Газпрома.

Также в ходе переговоров прозвучали взаимные претензии и предложения, были оговорены дальнейшие условия транзита российского газа в Европу, а также перспективы покупки сырья для потребителей Украины напрямую.

Читайте также"Зеленский был жестче": Витренко рассказал подробности разговора с Путиным в ПарижеТакже напомним, 9 декабря на совместном брифинге участников "нормандской четверки" президент России Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле.

По словам Путина, голубое топливо Украина может покупать дешевле, если договорится с РФ о "совместной честной работе".

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель", - отметил Путин.