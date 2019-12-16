  1. Главная
  3. Украина

Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту

16 декабря 2019, 15:12

По словам представителей Нафтогаза, переговоры с российском стороной по поводу транзита газа далеки от завершения.

транзит газа
Транзит газа / Reuters

Любые договоренности по поводу транзита российского газа в Европу через территорию Украины после конца 2019-го в переговорах с российской корпорацией Газпром на данный момент отсутствуют.

Соответствующее заявление опубликовали представители пресс-службы Нафтогаз Украины. По словам представителей госкомпании, между Киевом и Москвой продолжаются переговоры и на уровне экспертов, и в трехстороннем формате с участием представителей Европейской комиссии.

"О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники", - заявили в пресс-службе Нафтогаза.

Напомним, ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал условие, при котором обязательно сохранится транзит российского газа через Украину. Позднее сотрудники Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете рассказали, какие убытки понесут РФ и страны ЕС в случае транзита газа в обход Украины. Позднее сотрудники Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете рассказали, какие убытки понесут РФ и страны ЕС в случае транзита газа в обход Украины.

Россия Евросоюз Газпром Нафтогаз транзит газа Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:30
Прозрачный гонщик стал главным героем клипа Поляковой
15:25
"Вышвырнут в Модор": сбежавший Бабченко заныл из-за депортации из Израиля
15:12
Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту
14:47
Никаких иностранцев и налоги: как изменили законопроект о рынке земли
14:45
В Слуге народа объяснили подоплеку закона Зеленского о децентрализации Украины
14:10
В НАТО рассказали, как и где активно шныряют российские подлодки
14:05
На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП, есть жертва Фото
14:00
"Программа иммиграции": в ГМС объяснили суть двойного гражданства в Украине
13:58
"Провели ночь в больнице": украинская певица попала в жуткую аварию
13:35
Как Зеленский предлагает изменить Конституцию: важные положения проекта закона
13:31
"Сочный пирожок": Мисс Украина топлес взбудоражила сеть
13:11
Монетизации канала на YouTube: четыре основных подхода новости компании
13:01
Избран новый глава НАПК: что о нем известно
13:00
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач
12:58
В разведке раскрыли декабрьские потери боевиков на Донбассе
12:43
"Кусайте себя": Сергей Лазарев забился в истерике из-за Евровидения
12:31
Песков рассказал, чем отличается политика Порошенко от политики Зеленского
12:02
Поставил на уши 15 экипажей: в Киеве 18-летний парень на Мерседесе устроил гонки с копами Видео
11:45
Бузова уходит из Дом-2: кто ее заменит - горячие фото Фото
11:43
"Че, зря что ли в Сирии пробыл": неадекват в России погромил авто на парковке - видео Видео
11:31
Вопрос репутации: в ЕС пояснили, зачем нужен новый газовый контракт между РФ и Украиной
11:19
"Найдены мертвыми мать и сын": в Запорожье произошло огненное ЧП Фото
11:10
Очередное пробитие дна: курс доллара рухнул на новую глубину
11:04
"Это не изменится": в Евросоюзе поставили точку относительно санкций против России
10:55
Убийство: всплыла новая причина смерти Децла
10:50
Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом
10:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 16 выпуск 3 сезон - 13-12-2019 Видео
10:27
В ПФУ рассказали, зачем повышают пенсионный возраст для украинок
10:24
На Филиппинах "разбушевалась" земля: есть жертвы и много пострадавших
10:01
США могут помочь Японии отобрать Курилы у РФ мнение
10:00
Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко выложил скриншоты ее переписки Фото
09:54
"Я убил ее и себя": наполеоновед-расчленитель Соколов написал письмо-исповедь
09:53
Пристайко анонсировал объявление полного прекращения огня на Донбассе: названа дата
09:24
Эксперт назвал условие для значительного снижения цены на газ
09:19
Псы, копы и пьяный прохожий: ночью в Киеве разыгралась сцена из артхаусного кино
09:18
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и хвастался постом в СБУ - фото
09:11
Почему высказывания Дроздова вызывают такой резонанс мнение
08:56
Гороскоп на 16 декабря: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье
08:55
У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом - СМИ
08:39
Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы
08:26
США загнали сами себя в тупик в истории с импичментом Трампу мнение
07:57
В Сумах неизвестные в балаклавах напали на "слугу народа"
07:37
Дважды травили: Джулиани сделал сенсационное заявление об экс-генпрокуроре Украины
07:36
Украина не может конфликтовать с РФ, нам это не по карману мнение
07:00
Канада открыла двери для миллиона мигрантов со всего мира
06:59
Война с "соросятами" превращается в комедию мнение
06:32
Золотой маникюр зима 2020 – роскошный золотистый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
06:27
Астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан
06:14
Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки Фото
05:55
В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - свежие фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять