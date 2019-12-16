Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту

Транзит газа / Reuters

Любые договоренности по поводу транзита российского газа в Европу через территорию Украины после конца 2019-го в переговорах с российской корпорацией Газпром на данный момент отсутствуют.

Соответствующее заявление опубликовали представители пресс-службы Нафтогаз Украины. По словам представителей госкомпании, между Киевом и Москвой продолжаются переговоры и на уровне экспертов, и в трехстороннем формате с участием представителей Европейской комиссии.

"О любых достигнутых договоренностях компания сообщит через официальные источники", - заявили в пресс-службе Нафтогаза.

Напомним, ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал условие, при котором обязательно сохранится транзит российского газа через Украину. Позднее сотрудники Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете рассказали, какие убытки понесут РФ и страны ЕС в случае транзита газа в обход Украины. Позднее сотрудники Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете рассказали, какие убытки понесут РФ и страны ЕС в случае транзита газа в обход Украины.