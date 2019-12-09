Миллиарды евро: в Германии подсчитали убытки от транзита газа в обход Украины

Транзит газа / Reuters

В Германии оценили последствия остановки транзит российского газа в Европу через Украину. По мнению немецких исследователей, такое развитие событий невыгодно ни одной стороне.

Так, Институт по изучению экономики энергетики при Кельнском университет провел исследование, согласно которому Украина, Российская Федерация и Европейский союз понесут большие финансовые потери, если не будет транзита газа через украинскую территорию.

Отмечается, что при нулевом транзите в первом квартале 2020 года Газпром потеряет 3,4 миллиарда евро, а в Европе придется заплатить на 1,5 миллиарда евро больше, а в случае морозов и сбоев в поставках 2,1 миллиарда. В свою очередь, Украина потеряет 0,5 миллиарда евро. Помимо этого, Москва и Киев получат удар по репутации.

"Стоимость этого репутационного ущерба трудно определить количественно, но, тем не менее, она реальна и дает еще одну причину для обеих сторон прийти к соглашению и избежать разрушительного исхода", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал надвигающийся энергетический кризис в Украине.