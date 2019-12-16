Путин и Меркель "за спиной" Киева обсудили транзит газа: все подробности

Ангела Меркель и Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот раз темой беседы стал транзит российского газа в Европу через Украину.

Сообщается, что переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.

"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта Северный поток-2", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что представители РФ и Германии позитивно оценили итоги саммита "нормандской четверки" в Париже, в рамках которого согласовали реализацию минских соглашения для урегулирования конфликта на временно оккупированном Донбассе.

Как ранее сообщал Главред, в НАК Нафтогаз Украины заявили, что на данный момент нет договоренностей с Газпромом по поводу транзита российского газа в Европу через территорию Украины после конца 2019-го.