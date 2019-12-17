Почему Коболева не уволят из Нафтогаза, даже если очень захотят

Андрей Коболев, похоже, изрядно подстраховался от увольнения / Зеркало недели

Минэнерго обратилось в Антимонопольный комитет с конкретными доказательствами манипуляций ценой на газ и злоупотребления НАК "Нафтогаз" и его руководителя Андрея Коболева. И, в зависимости от решения АМКУ, против руководства Нафтогаза могут открывать уголовные дела.

Поэтому самому Коболеву в лучшем случае грозит штраф, но уж никак не арест.

Во-первых, надо доказать факт сговора. Все понимают, что таковой имел место, но доказать его почти нереально. Во-вторых, вопрос увольнения Коболева находится в компетенции наблюдательного совета. И если правительство собирается что-то с этим делать, то сначала придется менять устав Нафтогаза. То есть, менять постановление, которым утверждалось положение о Набсовете. И только тогда правительство сможет уволить Коболева.

И раз за это все еще не взялись, то, похоже, Гончарука все устраивает.

Читайте такжеФеномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу НафтогазаТак что пока все недавние слова о возможной смене руководства Нафтогаза больше походят на громкие политические заявления. Но для реальных действий, к сожалению, при всем скепсисе к Коболеву, не хватает нормативно-правовой базы.

Пока не будет соответствующих оснований для его увольнения, этого не случится. Кроме того, есть риск проиграть суд, так как Коболев однозначно подаст иск в суд о незаконном увольнении.

При этом таким основанием навряд ли станет даже провал переговоров с Газпромом о транзите газа. Ведь есть деликатная штука - делегацию на переговорах возглавляет глава Минэнерго Оржель и фактически ответственность за подписание или неподписание договоров лежит на нем.

Ну и вишенка на торте - контракт с Газпромом подписывает не Нафтогаз, а оператор ГТС Украины, то есть юридически контрагентом должен быть Сергей Макогон. Так что здесь Коболев тоже подстраховался – вроде бы и участвовал, и в то же время участия не принимал.

Валентин Землянский, Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда