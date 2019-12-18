Меркель поведала, хватит ли результатов нормандского саммита для снятия санкций с РФ

Ангела Меркель / Reuters

Во время недавнего парижского саммита лидеров "нормандской четверки" было преодолено "затишье", которое наблюдалось на протяжении последних нескольких лет в урегулировании конфликта на Донбассе, но результатов переговоров все равно недостаточно для снятия антироссийских санкций.

Соответствующее заявление в среду, 18 декабря, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в немецком парламенте - Бундестаге.

"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - заявила она. Кроме того, Меркель отдельно напомнила, что саммит стран Евросоюза единогласно принял решение о продлении ограничительных мер до июля 2020-го.

Напомним, ранее Посол Евросоюза в России Маркус Едерер назвал условия, при которых санкции против России могут быть сняты. СМИ узнали об обещании президента Франции Эммануэля Макрона касаемо продления санкций, введенных против Российской Федерации.