"Это не изменится": в Евросоюзе поставили точку относительно санкций против России

Маркус Едерер / Фото twitter.com/EUinRussia

Посол Евросоюза в России Маркус Едерер назвал условия, при которых санкции против России могут быть сняты.

По его словам, Евросоюз критикует и будет продолжать осуждать незаконную аннексию Крыма Россией.

"И это не изменится (осуждение ЕС, - Главред), равно как и санкции, ограничивающие экономические обмены с Крымским полуостровом", - сказал Едерер в интервью Известиям.

Дополнительный пакет санкций в отношении отдельных секторов экономики России связан с полной реализацией Минских соглашений.

"Примечательно, что Россия призывает к полному выполнению Минских соглашений, к этому же призывает и Евросоюз. Больше действий в этом направлении, в конце концов, и приведут к снятию санкций", - добавил посол ЕС в России.

Напомним, 14 декабря стало известно, что Европейский совет принял решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев. Решение о продлении ограничительных мер против РФ было принято на саммите Евросоюза после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали об итогах "нормандского саммита" в Париже.