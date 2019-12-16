"Это не изменится": в Евросоюзе поставили точку относительно санкций против России

Чтобы избавиться от санкций, Кремлю придется вернуть Крым.
Посол Евросоюза в России Маркус Едерер назвал условия, при которых санкции против России могут быть сняты.
По его словам, Евросоюз критикует и будет продолжать осуждать незаконную аннексию Крыма Россией.
"И это не изменится (осуждение ЕС, - Главред), равно как и санкции, ограничивающие экономические обмены с Крымским полуостровом", - сказал Едерер в интервью Известиям.
Дополнительный пакет санкций в отношении отдельных секторов экономики России связан с полной реализацией Минских соглашений.
"Примечательно, что Россия призывает к полному выполнению Минских соглашений, к этому же призывает и Евросоюз. Больше действий в этом направлении, в конце концов, и приведут к снятию санкций", - добавил посол ЕС в России.
Напомним, 14 декабря стало известно, что Европейский совет принял решение о продлении санкций против России еще на 6 месяцев. Решение о продлении ограничительных мер против РФ было принято на саммите Евросоюза после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон проинформировали об итогах "нормандского саммита" в Париже.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.