Строительство Северного потока-2 остановили: в чем причина

Северный поток 2 попал под санкции США / Reuters

Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода Северный поток - 2, приостановила работу над проектом.

В пресс-релизе компании сообщается, что решение остановить строительство вызвано угрозой санкций США, который предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год.

"В преддверии принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе Северный поток - 2", - цитируют заявление компании росСМИ.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов Северный поток - 2 и Турецкий поток. Минфин США уже разъяснил, что антироссийские санкции вступили в силу немедленно, поэтому строительство должно быть остановлено.

Читайте такжеСанкции США против Северного потока-2 - просто показухаНапомним, в соответствии с документом, санкции налагаются на судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также иностранных лиц, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства или способствовали в предоставлении этих судов для строительства газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Для объектов санкций предусматриваются ограничения в виде:

запрета выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции;

замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

Стоит отметить, что санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими.