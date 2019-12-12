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Санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США утвердили решение

12 декабря 2019, 07:30

Новые санкции США нанесут серьезный удар по трубопроводам Северный поток-2 и Турецкий поток.

Санкции
Новые санкции США касаются кораблей  / Reuters

Оборонный бюджет США на 2020, который 11 декабря приняла плата представителей Конгресса США, содержит положение о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода Северный поток-2 и Турецкий поток.

В соответствии с документом, санкции налагаются на судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также иностранных лиц, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства или способствовали в предоставлении этих судов для строительства газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на документ.

Для объектов санкций предусматриваются ограничения в виде:

  • запрета выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции;
  • замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

Стоит отметить, что санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название или будут заменены другими. Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам конгресса отчет, который должен определить организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

У компаний, которые участвуют  в строительстве трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, будет 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством.

Стоит отметить, что данное санкционное решение нанесет серьезный удар по трубопроводам, поскольку Россия не имеет соответствующей техники и вынуждена пользоваться услугами иностранных судовладельцев.

Напомним, на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции США против Северного потока-2 и Турецкого потока не остановят строительство газопроводов.

"Мы привыкли к такому роду нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся", - сказал Лавров. 

Как сообщал Главред, 4 декабря президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

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