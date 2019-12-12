300 миллионов для Украины: Конгресс США принял оборонный бюджет

Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов против 48 / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В среду, 11 декабря, плата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины, задержка которой ранее стала причиной громкого скандала в США.

В оборонном бюджете США на 2020 предусмотрено 300 миллионов долларов для Украины. В программу по безопасности включено летальное оружие - крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты, передает Reuters.

Оборонный бюджет США на 2020 год поддержали 377 конгрессменов против 48.

Напомним, 8 декабря Министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что его ведомство готовится предоставить Украине новый транш военной помощи.

ранее президент США Дональд Трамп предложит выделить 250 миллионов долларов для Киева в проекте бюджета на 2021 финансовый год.