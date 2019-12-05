Военная помощь Украине: Трамп готов еще раскошелиться

Дональд Трамп / Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп решил сделать ход конем и заранее поддержать дальнейшее выделение военной помощи Украине, задержка которой стала поводом для масштабного скандала и причиной для старта процедуры импичмента американского лидера.

В частности, глава Белого дома предложит выделить 250 миллионов долларов для Киева в проекте бюджета на 2021 финансовый год, передает Defense News.

"Если Конгресс утвердит и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летальной помощи Украине", - заявил заместитель министра обороны США Джон Руд.

Стоит отметить, что такое заявление было необычным для декабря, поскольку традиционно такие анонсы делаются перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом. Как правило, это происходит в феврале-марте.

Читайте такжеПриостановление военной помощи Киеву: появились новые подробностиНапомним, ранее стало известно, что приказ заморозить военную помощь США Украине отдал лично президент Дональд Трамп. Кроме того, выяснилось, что Украина получила не все деньги, которые выделило правительство США. Так, из 400 миллионов долларов военной помощи до Киева не дошло более 35 миллионов. Позже Пентагон заявил, что ускорит предоставление Украине военной помощи.