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Пентагон решил ускорить предоставление военной помощи Украине

21 ноября 2019, 23:29

Конгресс подобных указаний не давал.

Эмблема Пентагона
Пентагон ускорит предоставление Украине военной помощи / Reuters

Представитель Министерства обороны США Томас Кэмпбелл заявил, что Пентагон ускорит предоставление Украине военной помощи.

В эфире CNN он напомнил, что помощь не поступала в период с августа по сентябрь из-за того, что была заблокирована.

Американский чиновник добавил, что Конгресс не принимал решений по ускорению. При этом, по его сведениям, Пентагон действует в соответствии с законом.

"Конгресс не давал указаний по ускорению этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее — в соответствии с процедурами исполнения сделок, предусмотренных законом", - подчеркнул Кэмпбелл.

Согласно документу, Украина получит более 35 миллионов военной помощи от США.

Напомним, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Европы Лора Купер сообщила во время дачи показаний в Конгрессе, что официальный Киев мог знать о приостановлении военной помощи США еще в день разговора между президентами стран Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 25 июля.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в ноябре заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко не знали о задержании военной помощи Украине.

Напомним, стало известно, что приказ заморозить предоставление военной помощи США Украине отдал лично президент Дональд Трамп.

Кроме того, выяснилось, что Украина получила не все деньги, которые выделило правительство США. Так, из 400 миллионов долларов военной помощи до Киева не дошло более 35 миллионов.

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