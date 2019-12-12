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"Это запоздалый реверанс": эксперт проанализировал санкции США против Северного потока-2

12 декабря 2019, 22:22

Аналитик полагает, что ограничения могут иметь кратковременный эффект, однако реальная значимость – маловероятна.

Северный поток-2
Северный поток-2, убежден эксперт, построен с молчаливого согласия Европы / RT

В данный момент сложно сказать, остановят ли американские санкции запуск Северного потока-2, поскольку утвердить решение должен Сенат США, а затем президент Дональд Трамп запустить в работу.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал председатель правления Альянса Новая энергия Украины, эксперт по энергетическим вопросам Валерий Боровик. Он добавил, что санкции учреждены несколько с опоздание, хотя не исключен вариант, когда последние недостроенные 100 метров остановят весь поток.

"Очень надеюсь, что эти санкции запущены в рамках положительных намерений администрации Трампа, а не было специально затянуто, чтобы нарочно отсрочить процедуру подписания. Все-таки, санкции против компаний могут повлиять на строительство, так как под санкции попадают и лица, которые руководят компаниями и сами компании, которые строят газопровод на глубине 30 метров", - констатировал он.

Читайте такжеBloomberg: США приняли меры по реализации санкций против Северного потока-2По словам эксперта, оппоненты Северного потока-2 могли много действий предпринять вовремя. Он утверждает, что Германия даже намеренно делала все, чтобы газопровод все же был достроен.

"Есть определенные движения, чисто бюрократические, которые могли быть сделаны не вовремя. Ангела Меркель уже утверждает, что запуск Северного потока уже ничто не остановит. И потому не удивлюсь, если Германия приложит максимум усилий, чтобы этот проект достроить. А санкции – это некий запоздалый реверанс, дескать мы же пытались помешать, но не смогли", - подытожил Боровик.

Напомним, оборонный бюджет США на 2020, который 11 декабря приняла плата представителей Конгресса США, содержит положение о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода Северный поток-2 и Турецкий поток.

Как сообщал Главред, 4 декабря президент США Дональд Трамп прокомментировал санкции в отношении компаний, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2. По его словам, еще не согласовано, когда и как будут применены новые ограничения.

Германия Ангела Меркель Северный поток-2 новости США новости Украины и мира
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